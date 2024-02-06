Эксперт: застрявшие среди льдов на севере Японии косатки могут не продержаться двое суток

По словам главы ветеринарной службы "Москвариума" Ирины Суворовой, даже если останутся выжившие животные, они могут серьезно пострадать от переохлаждения и развития инфекционных заболеваний

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа косаток, заблокированная в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии, вряд ли выдержит двое суток в таком положении до изменения погоды на более благоприятную. Об этом сообщила ТАСС глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.

"Текущее положение косаток является критичным для их жизни и здоровья. Вероятность того, что косатки продержатся еще двое суток в таком состоянии крайне мала. Учитывая, что косатки постоянно тратят энергию на поддержание небольшой полыньи и не едят, их силы могут закончиться еще до того, как изменятся погодные условия", - сказала она.

Она пояснила, что косатки - это морские млекопитающие, которые дышат воздухом. В норме они всплывают на поверхность, чтобы сделать вдох 1 - 2 раза в минуту. Суворова добавила, что даже если останутся выжившие животные, они могут серьезно пострадать от переохлаждения и развития инфекционных заболеваний.

"Косатки - это краснокнижные животные с развитым интеллектом и собственным языком общения. Важно учитывать не только физиологический, но и психо-эмоциональный аспект: стресс особенно негативно сказывается на состоянии этих редких животных. "Москвариум" надеется на благополучное разрешение сложившейся ситуации в кратчайшие сроки: для того, чтобы сохранить жизни косаток, им необходимо обеспечить доступ в открытые воды", - сказала она.

Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии. Кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. Во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.