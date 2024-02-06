В АТОР сообщили, что семейный отдых в Турции летом обойдется в 300-360 тыс. рублей

Средний чек десятидневного тура в страну летом варьируется от 102 тыс. до 122 тыс. рублей на человека

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Стоимость десятидневного отдыха в Турции для семьи с одним ребенком летом 2024 года составит около 300-360 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Чтобы полететь в Турцию семьей с одним ребенком на 10 ночей в хороший, но не премиальный отель с питанием "все включено", нужно около 300-360 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом средний чек десятидневного тура в страну летом 2024 года варьируется от 102 тыс. до 122 тыс. рублей на человека. Как отметили в АТОР, многие отели Турции не стали повышать цены в евро для российских туроператоров на предстоящий летний сезон. "Турецкие отельеры в определенной степени учли опыт прошлого года, когда из-за не оправдавшего надежд спроса с российского рынка им пришлось спешно снижать цены, делая спецпредложения уже в ходе сезона", - пояснили в ассоциации.

Однако в связи с курсовой разницей рублевая стоимость туров в страну все равно будет выше, чем годом ранее, подчеркнули в АТОР. По оценкам турбизнеса, речь идет об удорожании путевок в среднем на 5-8% к 2023 году.