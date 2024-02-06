The Times: принц Гарри прибыл в Британию для встречи с заболевшим раком отцом

По информации газеты, Меган Маркл и их дети не сопровождают его

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Младший сын Карла III британский принц Гарри прибыл в Великобританию из США, чтобы встретиться с отцом, у которого было выявлено раковое заболевание. Об этом сообщает на своем сайте газета The Times.

По данным издания, рейс, которым принц ранее вылетел из Лос-Анджелеса, уже приземлился в Соединенном Королевстве. Сообщается также, что жена герцога Сассекского Меган Маркл и их дети не сопровождают его. В последний раз принц, переехавший с женой в США четыре года назад, посещал королевство в сентябре 2023 года.

Обозреватели The Times выражают надежду на то, что болезнь Карла III поможет наладить отношения между сыновьями короля, обострившиеся после того, как в прошлом году была опубликована автобиография принца Гарри Spare ("Запасной"), содержавшая целый ряд критических замечаний в адрес его родственников, включая брата - принца Уэльского Уильяма.

Как ранее писала The Times, на время лечения короля наследник престола возьмет на себя исполнение некоторых из публичных обязанностей монарха. При этом не ожидается, что принцу Уильяму в этом будет помогать прилетевший из США брат. Еще в 2020 году они с супругой отказались от роли старших членов британской королевской семьи и потеряли возможность официально представлять монарха.

О том, что у Карла III диагностировано онкологическое заболевание, в Букингемском дворце сообщили в понедельник вечером. Там не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию на предстательной железе. Указывалось, что при проведении процедуры "был выявлен еще один повод для беспокойства", а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием. Карл III уже начал курс лечения, который он будет проходить амбулаторно.