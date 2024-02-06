В 16 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей

На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Передвижная лаборатория по заявкам жителей проверила качество воздуха в 16 районах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 29 января по 04 февраля 2024 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 16 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа: ЮЗАО (Южное Бутово, Ясенево), СЗАО (Митино), СВАО (Ярославский, Отрадное), САО (Хорошевский, Восточное Дегунино), ЮВАО (Выхино-Жулебино, Кузьминки, Некрасовка) и другие. Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы.

В пресс-службе добавили, что в столице каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводит экологические обследования указанных в заявках территорий. В составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории.