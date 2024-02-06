Глава Нижнего Тагила объяснил излишними эмоциями высказывание об избиении школьницы

Владислав Пинаев заявил, что пользователи интернета исказили информацию о конфликте

ТАСС, 6 февраля. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который ранее назвал банальной ситуацией случай с избиением ученицы школы двумя другими детьми, объяснил свои слова излишними эмоциями. Он связал это с тем, что пользователи интернета исказили информацию о конфликте, соответствующий комментарий опубликован на официальной странице Пинаева во "ВКонтакте".

"Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным, но хочу сказать, что он был вызван тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. <...> Инцидент с первого дня был у меня на контроле, но я умышленно не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Российской Федерации", - сказал Пинаев.

Ранее несколько СМИ передали слова Пинаева, который на встрече с молодежью назвал банальной ситуацией случай с избиением школьницы, отметив, что внимание к конфликту было приковано из-за его межнациональной составляющей, "которая в нем не имеет места".

По информации Следственного комитета РФ, 29 декабря 2023 года напротив школы на Гвардейской улице в Нижнем Тагиле были избиты двое детей. При этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью. 10 января сообщалось о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления) в отношении уроженки Азербайджана 1986 года рождения, 6 февраля ей предъявили обвинение. По версии следствия, обвиняемая нанесла удар рукой в область головы девочке 2012 года рождения, в избиении школьницы принимали участие два ее сына.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), как полагает следствие, конфликтные ситуации между малолетними братьями и их одноклассницей возникали ранее, при этом должностные лица школы не приняли необходимые меры по предупреждению и недопущению противоправных действий в отношении девочки.