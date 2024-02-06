В Университете "Сириус" запускают экспериментальный IТ-специалитет

Студенты могут параллельно получать среднее общее и высшее образование

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Новая образовательная программа, нацеленная на ускоренную подготовку молодых инженеров-исследователей и лидеров технологических проектов будет реализована впервые в России на базе Научно-технологического университета "Сириус" совместно с ведущими технологическими компаниями. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе федеральной территории.

"Решение о принятии экспериментального правового режима было одобрено на заседании Совета федеральной территории. Благодаря этому в "Сириусе" будет запущена новая образовательная программа в области современных технологий и информационной безопасности для выпускников 9-х классов под названием "Проектирование, разработка и управление сложными информационными системами". Она уже прошла необходимые согласования в Министерстве науки и высшего образования РФ и Министерстве просвещения РФ", - говорится в сообщении.

Преимуществом новой системы станет получение выпускником полного набора компетенций в области информационных технологий при существенном сокращении сроков обучения. Особенность программы в том, что студенты могут параллельно получать среднее общее и высшее образование. "На первом и втором курсах они будут осваивать общеобразовательную школьную программу в Президентском лицее "Сириус", после второго курса, как и все обычные школьники, они получат аттестат о полном среднем образовании. Третий и четвертый курсы будут посвящены углубленной профессиональной подготовке", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, проектно-исследовательскую работу студенты будут выполнять вместе с наставниками из компаний - партнеров "Сириуса", которые принимали участие в разработке ИТ-специалитета: Росатома, "Газпром нефти", РЖД, Ростелекома, "ВК", Positive Technologies, "Группы Астра", "Яндекса", Т1. На пятом курсе студентам будет предложена стажировка в одной из компаний-партнеров.

Уточняется, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике или физике получат право на поступление по данному направлению без вступительных испытаний.

Экспериментальный правовой режим и созданный в его рамках ИТ-специалитет разработаны в соответствии с поручением президента России об ускоренной подготовке кадров для IТ-отрасли. Университет федеральной территории станет первым российским вузом, реализующим данную программу. После апробации этот эксперимент может быть тиражирован по всей стране.

Об университете

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В 2023 году на федеральной территории началась реализация проекта по созданию студенческого кампуса мирового уровня, который должен стать новым культурно-образовательным и смысловым центром "Сириуса". Проект планируется завершить до 2030 года.