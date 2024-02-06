В Москве скорректировали работу системы отопления из-за ожидаемого похолодания

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21-23 градусов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21-23 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - сказал Бирюков.

Он отметил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - заверил заммэра.

Глава КГХ подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.