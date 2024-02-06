В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за морозов

Температура воздуха 8 февраля может достигать минус 20 градусов и ниже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге в связи с морозами, температура воздуха 8 февраля может достигать минус 20 градусов и ниже. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра, с 3 часов до 13 часов 8 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать минус 20 градусов и ниже. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении.

В Смольном добавили, что правительство Петербурга просит автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам - тепло одеваться и не допускать обморожений.

Как ранее сообщал главный синоптик города Александр Колесов, на данный момент циклон продолжает уходить от Ленинградской области на юго-восток, а с севера поступает холодный воздух. Температура в течение всей минувшей ночи медленно понижалась. На 6 февраля в Санкт-Петербурге - минус 7-8 градусов, на северо-востоке Ленинградской области уже фиксировалась температура до минус 18 градусов. Уже 7 февраля в Петербурге с наступлением морозов температура воздуха станет ниже нормы на 5-6 градусов.

"Сегодня в Санкт-Петербурге последний день норма температуры - минус 5,6 градусов, такой она сохранялась более недели, с последних дней прошлого года. Это самый холодный период в городе по многолетним наблюдениям. Уже с завтрашнего дня к норме температуры добавится одна десятая градуса, а к концу месяца норма достигнет минус 3,7 градуса", - написал Колесов в телеграм-канале.

Синоптик добавил, что в среду температура понизится до минус 10 - минус 15 градусов, ветер северо-восточный 5 м/с, 7 февраля изменится на 8-10 м/с. Уже завтра днем усиление ветра будет ощутимо по всей территории Ленинградской области.