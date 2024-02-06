В Тобольске подготовили экскурсию по родине Менделеева к 190-летию со дня его рождения

Во время фестиваля "Менделеевские дни" в городе планируется около 20 мероприятий

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Лекция от профессора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) о новых химических элементах периодической системы Менделеева, а также экскурсия "Менделеевский экспресс" по местам, где родился и жил ученый, пройдут во время первого фестиваля "Менделеевские дни" в Тобольске, посвященного 190-летию Дмитрия Менделеева, всего планируется около 20 мероприятий, об этом ТАСС сообщили организаторы "Фестиваля сибирских историй".

В субботу, 3 февраля, на международной выставке-форуме "Россия" состоялся телемост ВДНХ - Тобольск, где был дан старт "Году Менделеева" на родине ученого.

"В этом году 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, он родился в Тобольске, в честь дня его рождения 7-8 февраля мы пригласили в Тобольск людей, которые осенью будут принимать участие в "Фестивале сибирских историй" и рассказывать там о Менделееве, это деятели культуры, науки, искусства. При поддержке администрации города появилась идея делать ежегодный фестиваль "Менделеевские дни", приуроченный ко дню рождения Дмитрия Ивановича на его родине в Тобольске как специальный проект Фестиваля сибирских историй, в эти дни в Тобольске пройдет около 20 мероприятий", - сообщила собеседница агентства.

Научная программа фестиваля будет представлена лекцией для старших школьников и студентов, которую прочитает Александр Карпов, профессор кафедры ядерной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, где были открыты последние пять элементов таблицы. Он расскажет о том, как открываются новые элементы периодической системы Менделеева. Организаторы фестиваля отмечают, что лекции от известных ученых и об их передовых открытиях станут традицией для фестиваля.

Кроме этого, Тобольский музей заповедник проведет экскурсию "Менделеевский экспресс" по памятным местам, где родился, жил и учился Дмитрий Менделеев, а также гости города могут посетить экскурсию на крупнейший в стране нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим" от компании "Сибур". Инженеры предприятия расскажут, какие технологии сегодня помогают создавать самые передовые материалы, и покажут, как наследие Менделеева работает на современном высокотехнологичном производстве.

Также в открытую программу "Менделеевских дней" войдет презентация двухтомника тобольского писателя и историка Вячеслав Софронова "Сын Сибири", в ней приводятся детали о детстве, личности и окружении Дмитрия Менделеева, собранные в архивах страны, иллюстрации к книге можно будет увидеть на выставке во Дворце наместника в Тобольском кремле. На протяжении всего фестиваля рестораны и кафе города будут предлагать любимые блюда ученого и их интерпретации в своем меню.