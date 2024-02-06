В Тамбовской области разработают стандарт профессии "социальный координатор"

Как сообщил губернатор региона Максим Егоров, первых специалистов готов обучить Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Профессиональный стандарт специальности "социальный координатор" разработают в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам совета по качеству жизни.

"До июня наша команда готова предоставить решение для разработки профессионального стандарта "социальный координатор". Хотели бы получить со стороны АСИ экспертную оценку", - цитирует пресс-служба регионального сервисного уполномоченного Тамбовской области Дину Желновакову.

В свою очередь, губернатор Тамбовской области Максим Егоров обратился в АСИ с предложением закрепить на федеральном уровне специальность "социальный координатор". По его словам, первых специалистов готов обучить Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.

"Мы предложим инициативу закрепления профессии "социальный координатор" Министерству науки и высшего образования России. Задача такого специалиста - оказывать комплексную поддержку семьям участников СВО. Это должен быть и психолог, и педагог, и экономист. Профессионал будет работать с конкретным случаем и человеком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и отвечать за организацию целостного процесса оказания индивидуальной помощи", - цитирует пресс-служба губернатора Тамбовской области Максима Егорова.

Кроме того, на совете по качеству жизни обсудили реализацию регионального социального стандарта в Тамбовской области. По итогам прошлого года в регионе наблюдается повышение удовлетворенности населения качеством медицинских услуг. В частности, на неделю сократилось время ожидания приема у профильного специалиста, время ожидания плановой госпитализации в стационар составляет в среднем четыре дня.

Формирование механизма социального координатора входит в разработанный АСИ единый региональный социальный стандарт из 13 пунктов.