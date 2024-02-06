В Адыгее на трассе Энем - Адыгейск введено реверсивное движение из-за оползня

Также из-за обильных дождей подтоплены два автомобильных моста

МАЙКОП, 6 февраля. /ТАСС/. Реверсивное движение введено на участке автомобильной дороги Энем - Адыгейск в связи с оползнем, спровоцированным обильными дождями. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Адыгея.

"Возле пруда выявлен оползень на сухом откосе на длине 30 м. С целью предотвращения возникновения аварийной ситуации, нарушения транспортного сообщения на 12-м км автомобильной дороги Энем - Адыгейск на участке плотины организовано реверсивное движение со светофорным регулированием", - говорится в сообщении.

Из-за обильных дождей подтоплены также два автомобильных моста - в станицах Гиагинская и Келермесская в Гиагинском районе республики. Автомобилистам предлагается объезжать эти участки.

Ранее сообщалось, что обильные дожди также вызвали подтопления более 10 придворовых территорий в республике. Из-за множественных обрывов линий электропередачи, вызванных шквалистым ветром, свыше 2 тыс. частных домов, пять многоквартирных и два соцобъекта остались без электроэнергии в районах Адыгеи. Ведется работа по ликвидации последствий непогоды, глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под личный контроль ситуацию. Власти Гиагинского и Майкопского районов республики ввели в муниципалитетах режим повышенной готовности. В Гиагинском районе, в частности, за минувшие сутки выпало больше половины месячной нормы (62%) осадков.