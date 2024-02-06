Число участников новгородского благотворительного марафона выросло почти вдвое

В марафоне "Рождественский подарок" приняли участие более 14,5 тыс. граждан

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. человек приняли участие в благотворительном марафоне "Рождественский подарок", который прошел в Новгородской области и был направлен на помощь семьям участников специальной военной операции, семьям погибших и раненых бойцов, инвалидам боевых действий. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда в марафоне приняли участие около 8 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В марафоне приняли участие около тысячи организаций и более 14,5 тыс. граждан <...> в прошлом году - более 8 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил заместитель губернатора Андрей Данилов в ходе совещания по подведению итогов, по предварительным данным фонда "Сохрани жизнь", всего в рамках марафона поступило более 130 млн рублей благотворительной помощи. Адресную поддержку в период марафона уже получили более двух тысяч семей от конкретных организаций и жителей области. Поддержка оказывалась не только в денежном выражении, но также в виде бытовой и цифровой техники, игрушек и новогодних подарков для детей, строительных материалов, сертификатов на различные покупки и услуги.

По словам члена правления благотворительного фонда "Сохрани жизнь", уполномоченного по правам человека в Новгородской области Анатолия Бойцева, в этом году лидеры по сбору благотворительных средств - Великий Новгород, Новгородский, Боровичский, Окуловский и Старорусский районы, Пестовский и Хвойнинский округа.

"В мероприятиях марафона приняли участие без исключения все органы власти, администрации районов, депутаты областной думы, государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, работодатели региона от малого бизнеса до крупных системообразующих предприятий, простые новгородцы и жители других регионов. Эта акция и ее цель сплотила всех нас еще больше", - подчеркнул Бойцев на совещании по подведению итогов.

Средства, собранные в ходе марафона, будут направлены на помощь жителям области, подавшим обращения в фонд "Сохрани жизнь". Как прозвучало на заседании оргкомитета, наибольшее число заявок поступило на проведение ремонтов и восстановительных работ, также обращения касались приобретения бытовой техники, приобретения предметов домашнего обихода и компьютерной техники. Кроме того, во всех муниципалитетах Новгородской области проходили бесплатные культурные и развлекательные мероприятия для участников акции: концерты и спектакли, мастер-классы и экскурсии, дети участников СВО посетили губернаторскую елку и новогодние мероприятия в своих районах и округах. Центральным мероприятием, завершившим акцию, стал спектакль "Маленький принц".