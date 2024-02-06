В Новосибирске кисту с паразитом внутри удалили из мозга пятилетней девочки

Киста занимала практически весь объем правого полушария

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Хирурги новосибирской областной клинической больницы впервые провели сложную операцию по удалению десятисантиметровой паразитарной кисты в головном мозге пятилетней девочки. Киста занимала практически весь объем правого полушария, рассказали в региональном Минздраве.

Эхинококкоз - паразитарная инфекция, которую вызывает гельминт эхинококк. Болезнь сопровождается образованием в печени, легких или других органах жидкостных кист, внутри которых живет и растет личинка червя.

"Хирурги областной больницы раньше удаляли эхинококкозные капсулы из печени и легких, опыта таких операций на головном мозге не было ни у кого из новосибирских нейрохирургов. Однако транспортировать ребенка, например, в столичную клинику, времени уже не осталось", - рассказали в ведомстве.

Когда девочку госпитализировали, у нее не двигались левые рука и нога. Во время обследования врачи обнаружили два небольших новообразования в легких и крупное - более 10 см диаметром - в головном мозге. Киста занимала практически весь объем правого полушария, между корой головного мозга и черепом оставалось не больше 2 мм.

Уточняется, что случаи образования паразитарных кист в головном мозге очень редки, чаще всего они образовываются в печени. Эхинококкоз в Новосибирской области встречается не часто, ребенок, вероятно, заразился во время одной из поездок в Среднюю Азию.

Оболочка паразитарной капсулы очень тонкая - до двух миллиметров. При ее повреждении токсичное содержимое образования может попасть в организм и вызвать анафилактический шок. Поэтому капсулу необходимо извлечь целиком. Операция длилась несколько часов. Нейрохирурги сумели аккуратно высвободить и извлечь кисту. Девочку перевели в палату, спустя неделю после операции она уже ходит самостоятельно. Подвижность руки и ноги восстановилась. Два небольших очага инфекции в легких врачи рассчитывают вылечить медикаментозно.