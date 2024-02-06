Карл III впервые появился на публике после сообщения о раке

Короля Великобритании сфотографировали через стекло Bentley, когда он вместе с королевой Камиллой покидал резиденцию в Кларенс-хаусе в Лондоне

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как было объявлено о выявленном у него рака. Об этом сообщили в газете The Daily Telegraph.

Она опубликовала фото Его Величества, снятое через стекло представительского Bentley монарха в тот момент, когда он вместе с женой, королевой Камиллой, покидал резиденцию в Кларенс-хаусе в Лондоне.

Издание уточняет, что чета, вероятнее всего, отправилась после этого в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. До этого же в Кларенс-хаусе, говорится в статье, Карл III провел краткую встречу со своим младшим сыном, принцем Гарри. Ранее тот специально прилетел ради этого в Лондон из Лос-Анджелеса, где проживает с семьей. По подсчетам The Daily Telegraph, встреча продлилась не более 45 минут.

О том, что у Карла III диагностировано онкологическое заболевание, в Букингемском дворце сообщили в понедельник вечером. Там не уточнили, какой именно вид рака обнаружили врачи, при этом, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию на предстательной железе. Указывалось, что при проведении процедуры "был выявлен еще один повод для беспокойства", а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием. Карл III уже начал курс лечения, который он будет проходить амбулаторно.