Протяженность обхода составит более 16 км

ТАСС, 6 февраля. Западный обход Орла в составе трассы М-2 построят в 2028 году, соответствующая проектная документация утверждена, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

"Западный обход Орла в составе трассы М-2 построят в 2028 году. Проектная документация утверждена "Главгосэкспертизой". К строительно-монтажным работам подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков планирует приступить в 2025 году", - говорится в сообщении.

Протяженность обхода составит более 16 км, он пройдет по территории Орловского и Урицкого районов и соединит две федеральные трассы - М-2 "Крым" и Р-120 Орел - Брянск - Смоленск, что позволит перенаправить на нее транзитный поток, движущийся в направлениях Белоруссия - Казахстан, Брянск - Ростов, Сочи. Объект включен в федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети". Четырехполосную дорогу оборудуют металлическим двухсторонним барьерным ограждением, проектом также предусмотрено устройство линий электроосвещения, двух площадок для отдыха водителей, локальных очистных сооружений, поверхностного водоотвода.

"На новом участке дороги возведут пять путепроводов, мосты через ручей Норов, реку Цон и две транспортные развязки. Проезжая часть искусственных сооружений будет также иметь четыре полосы движения", - добавили в пресс-службе.