Советник патриарха заявил о доверии православных Эстонии к главе ЭПЦ

Протоиерей Николай Балашов отметил, что решение властей страны не продлить вид на жительство митрополиту Евгению (Решетникову) грубо игнорирует права верующих

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Евгений (Решетников) пользуется полной поддержкой со стороны своей паствы в Эстонии, и решение властей страны не продлить ему вид на жительство грубо игнорирует права верующих. Такое мнение высказал ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

"Это политически мотивированное решение грубо игнорирует религиозные права православных верующих Эстонии, которые выражают свое доверие к архипастырю, любовь и уважение к нему. Важно отметить, что руководство Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии и ее духовенство, члены Совета церквей Эстонии также выразили негативное отношение к полицейским мерам эстонских властей", - сказал Балашов.

По его словам, множество свидетельств говорят о том, что служение главы ЭПЦ МП было "мудрым, духовным, далеким от какой-либо политической ангажированности".

Советник патриарха отметил, что митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений остается предстоятелем самоуправляемой Эстонской православной церкви Московского патриархата, законно избранным на этот пост Собором ЭПЦ МП в 2018 году. "Решение эстонских властей не может лишить его этих канонических полномочий, которые, по-видимому, в ближайшее время митрополиту Евгению придется осуществлять дистанционно", - добавил священник.

Ранее во вторник на сайте ЭПЦ появилось сообщение, что иерарх покинет пределы Эстонии 6 февраля, когда у него истекает временный вид на жительство. В своем напутственном обращении к пастве митрополит Евгений выразил надежду, что церковная жизнь в стране не изменится и "будет продолжаться в своем ритме". По его словам, в Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по его благословению "могут осуществлять всю полноту полномочий предстоятеля" ЭПЦ.

Причиной решения властей стали пророссийские публичные высказывания митрополита. Представители МВД Эстонии заявили, что неоднократно проводили с ним беседы, просили воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности.