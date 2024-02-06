С оружейного склада спецназа МВД Молдавии украли 3,2 тыс. патронов

Вместо них в ящиках оказались песок и камни, сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. 3,2 тыс. патронов похитили со склада боеприпасов молдавской бригады спецназначения "Фулжер" ("молния"). Как сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, вместо них в ящиках оказались песок и камни.

"Пропажу обнаружили офицеры бригады, которые готовились к учениям и хотели использовать на них боеприпасы, срок годности которых истекал. Но вместо патронов в ящиках оказались песок и камни. Начато расследование, которому предстоит установить время и точное место их исчезновения", - сказал Чернэуцану.

По его словам, патроны были произведены еще 1985 году и хранились на оружейном складе бригады со времен приднестровского конфликта 1992 года.