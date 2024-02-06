"Сириус" запустит проект по выявлению способностей и интереса детей к видам спорта

В дальнейшем этот проект планируется тиражировать по регионам России

СИРИУС /федеральная территория/, 6 февраля. /ТАСС/. Спортивная лаборатория научно-технологического университета "Сириус" в этом году запустит программу по выявлению способностей и интереса детей к тем или иным видам спорта. В дальнейшем этот проект планируется тиражировать по регионам России, сообщил журналистам руководитель ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта Университета "Сириус" Денис Гусев.

"[Программа] получила название "Спортивный талант". Это большой проект, который стартует в "Сириусе" в этом году. Уже к концу этого года будет предварительный результат, но вообще проект <...> рассчитан на два года", - сказал Гусев.

Еще недавно основным методом определения предрасположенности к тому или иному виду спорта была физиология, сейчас же все больше внимания уделяется психофизиологическому состоянию, то есть готовности нервной системы, мотивации и индивидуальным предпочтениям, отметил Гусев. "С помощью психофизиологических методик мы можем, фактически не задавая вопросов, определить уровень интереса к тому или иному виду спорта", - подчеркнул он.

С использованием технологий виртуальной реальности создаются сюжеты, связанные с той или иной спортивной дисциплиной. "Дальше испытуемый, надевая шлем виртуальной реальности, погружается в эту среду, чувствует, как происходит спортивное состязание или тренировочный процесс, а мы регистрируем физиологические реакции. И вот на основании этого определяется вовлеченность и интерес к тому или иному виду спорта в самом раннем возрасте", - пояснил он.

Перед стартом программы "Спортивный талант" будет сформирована пилотно-экспериментальная группа из юных спортсменов-участников интенсивных программ образовательного центра "Сириус". В дальнейшем участие в ней примут дети, посещающие секции по 18 видам спорта на федеральной территории Сириус. "А дальше [программа] наберет такую доказательную силу, что мы можем ее предлагать для пилотного внедрения в региональных центрах, созданных по модели "Сириуса". <…> А уже дальше следующий, наверное, самый финальный шаг - это тиражирование в любые профильные образовательные спортивные организации", - рассказал Гусев ТАСС.

Программа построена исключительно на научно доказанных алгоритмах. "Первая задача - оптимизировать тренировки, то есть максимально быстро двигаться к результату. Но не менее важная задача - это уменьшить риск спортивного травматизма", - указал Гусев.

О центре

Ресурсный центр междисциплинарных исследований спорта Университета "Сириус" создан два года назад. Спортивная лаборатория, где ученые изучают физические возможности человека и могут создавать научно-обоснованные программы подготовки для спортсменов всех уровней, функционирует на базе одной из бывших олимпийских арен - дворца спорта "Айсберг". Здесь при помощи самого современного оборудования проводится тестирование как профессиональных спортсменов, так и представителей детско-юношеского спорта.