Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада в Москве

По мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 м/с, ожидается до 7 см снега. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков.

Заммэра заверил, что в Москве осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По его словам, по мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части.

"Для уборки города задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

Также для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. После окончания снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Заммэра призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, во время снегопада не выезжать на личных автомобилях.