Картину Ван Гога выставят на продажу на ярмарке изящных искусств в Маастрихте

"Портрет крестьянки в белом чепце" написан масляной краской на холсте размером 63 на 48 см

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Картина "Портрет крестьянки в белом чепце", написанная Винсентом Ван Гогом в 1884 году, будет выставлена на продажу на предстоящей Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Полотно предлагается на продажу американской галереей М. С. Рау, которая расположена в Новом Орлеане. Запрашиваемая за картину цена не называется.

Картина написана масляной краской на холсте размером 63 на 48 см. Оно датируется примерно 1884 годом, когда Ван Гог жил в голландском городе Нюэнене, являющемся ныне пригородом Эйндховена.

В М. С. Рау называют картину "ярким и запоминающимся примером" ранней портретной живописи Ван Гога. "Она свидетельствует об уникальной способности художника уловить образ и сущность своих натурщиков", - отметили в галерее.

В описании к картине говорится, что работы, написанные художником в период жизни в Нюэнене, "пользуются большим спросом, поскольку они отражают решающий момент в карьере Ван Гога, когда он нашел связь со своим прошлым, сосредоточился на развитии своего художественного гения и создал одни из самых знаковых произведений искусства на своем творческом пути". В этот же период была написана картина "Едоки картофеля" (1885).

TEFAF будет открыта для публики с 9 по 14 марта. В этом году в ярмарке принимают участие более 270 галерей и торговцев антиквариатом из 22 стран, которые предлагают на продажу картины, скульптуры, ювелирные изделия, фотографии и многое другое.