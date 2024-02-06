Благотворительный концерт в поддержку картинной галереи Абхазии прошел в госфилармонии

Как сообщил ведущий Алхас Манаргия, из частных фондов галерее передают работы абхазских мастеров

СУХУМ, 6 февраля. /ТАСС/. Концерт в поддержку Национальной картинной галереи Абхазии, фонды которой сгорели в результате пожара в Сухуме 21 января, прошел во вторник вечером в Абхазской государственной филармонии, передает корреспондент ТАСС.

"Во время пожара уцелели порядка 150 картин из более чем 4 тыс. Для оказания помощи в их реставрации в Абхазии побывали специалисты из России. Большая благодарность министру культуры России Ольге Любимовой за личное участие и поддержку. Также слова благодарности нашим братьям из Южной Осетии, там открыт специальный расчетный счет, и собранные средства будут направлены на приобретение картин для Национальной галереи Абхазии", - сказал ведущий концерта Алхас Манаргия.

Ведущий также сообщил, что из частных фондов галерее передаются работы абхазских мастеров, команда Всемирного Абхазо-абазинского конгресса выкупила более 10 работ первого профессионального абхазского художника, декоратора императорских театров Александра Чачбы-Шервашидзе. "Ни одна из 228 работ [Чачбы-Шервашидзе], хранившихся в фонде галереи, не сохранилась из-за пожара. Мы говорим каждому человеку спасибо за поддержку", - сказал он.

Манаргия сообщил, что как только завершатся следственные мероприятия, строители приступят к восстановлению здания Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, где хранились фонды галереи. Также, по его словам, в этом году будет отремонтирован второй этаж здания на ул. Пушкина в Сухуме, которое еще в конце 1990-х было передано картинной галерее, и там будут храниться отреставрированные картины и те, что будут дарить и приобретаться.

В концерте приняли участие эстрадные певцы и хореографические коллективы республики, Государственная хоровая капелла. По информации пресс-службы Минкультуры, зрители собрали в помощь галерее 103 тыс. рублей. Среди тех, кто пришел на концерт, было много школьников и студентов.