В Северной Осетии на участке автодороги "Кавказ" ограничили движение из-за непогоды

Речь идет об участке Моздок - Малгобек - Хурикау

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Движение на участке Моздок - Малгобек - Хурикау федеральной трассы "Кавказ" в Северной Осетии запрещено из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В связи с ухудшением погодных условий, резким понижением температурных режимов и усилением осадков временно прекращено движение автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на автодороге "Кавказ" Моздок - Малгобек - Хурикау от с. Малгобек до с. Зильги в обоих направлениях до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 февраля местами в горных и предгорных районах республики ожидается очень сильный снегопад.