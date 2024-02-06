Аргентинские журналисты вышли на протест против применения силы полицией на манифестациях

Акция прошла перед зданием Конгресса

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков аргентинских журналистов и фотографов провели акцию протеста против применения силы полицией в отношении сотрудников СМИ, работающих на манифестациях, передает с места корреспондент ТАСС.

Акция прошла перед зданием Конгресса, где ранее произошли столкновения между протестующими и полицией. Манифестация была созвана Ассоциацией фото- и видеорепортеров Аргентины и профсоюзом сотрудников СМИ Буэнос-Айреса.

"Мы как обычно фотографировали, делали свою работу, и была заметна намеренная агрессия в отношении журналистов. Многие коллеги пострадали от резиновых пуль. У абсолютного большинства были опознавательные знаки, они находились в определенном месте, однако полиция не делала разницы. В некоторых ситуациях, казалось, что они даже нарочно", - сказал в разговоре с ТАСС фотограф Игнасио Петунчи, работающий на акциях протеста.

С 31 января по 2 февраля перед зданием Конгресса Аргентины проходили манифестации против пакета реформ президента Хавьера Милея, который сейчас находится на рассмотрении парламента. Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли 1 февраля, когда полиция и жандармерия применила против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки, чтобы не допустить перекрытия улицы. По данным Федерации журналистов Латинской Америки и Карибского бассейна, пострадали не менее 27 журналистов.