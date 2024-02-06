В Херсонской области центр военно-спортивной подготовки "Воин" откроют в апреле

На первый поток обучения планируют набрать 300 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет

ГЕНИЧЕСК, 6 февраля. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" откроется в Херсонской области в апреле, на первый поток обучения планируется набрать 300 подростков, сообщили ТАСС в министерстве молодежной политики региона.

Первые 12 филиалов центра открылись в середине 2023 года в Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, ЯНАО. В 2024 году количество филиалов в стране планируют удвоить. Центр готовит молодежь в возрасте 14-18 лет к службе в армии, укрепляет физподготовку и моральный дух молодых людей. Также обучение ведется по расширенной программе для граждан 19-35 лет.

"Открытие центра у нас запланировано уже в апреле. На данный момент идет подготовка, обучение инструкторского состава, заполняется штатное расписание. Первый поток обучения включает в себя, предположительно, 300 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет включительно. <...> Летом же у нас планируется летняя смена с созданием палаточного лагеря для ребят", - рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что летом также планируется по 200 подростков за смену в лагеря других регионов, где уже созданы центры "Воин".

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

В конце 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что "военно-спортивная и патриотическая подготовка сейчас имеет очень важное значение".