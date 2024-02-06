Аэропорт Владикавказ признали лучшим в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год

Награждения победителей и лауреатов отраслевых премий "Воздушные ворота России" и Skyway Service Award прошли в Москве

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Владикавказ признан лучшим аэропортом года в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Москве прошла церемония открытия форума NAIS-2024 и награждения победителей и лауреатов отраслевых премий "Воздушные ворота России" и Skyway Service Award. Владикавказ стал лауреатом II премии, победителем в номинации "Лучший аэропорт года" (в категории от 0,5 до 1 млн пассажиров в год)", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Владикавказ - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся аэропортов Северного Кавказа. Аэропорт Владикавказ - самая близкая точка для организации воздушной связи с Закавказьем, а также со странами южного направления - Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Ираком. Благодаря своему выгодному расположению и наличию удобных рейсов аэропорт Владикавказ традиционно обслуживает значительное количество пассажиров не только из Северной Осетии, но и из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, а также Грузии.