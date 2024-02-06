В РТУ МИРЭА выявили случай заболевания корью

До 12 февраля включительно занятия будут проходить в дистанционном формате

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Один случай заболевания корью выявлен в кампусе РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского, до 12 февраля включительно занятия будут проходить в дистанционном формате. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"В РТУ МИРЭА выявлен один случай заболевания корью. Сейчас студенты находятся на каникулах. Однако в целях проведения профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий на основании предписания территориального отдела управления Роспотребнадзора в ЗАО г. Москвы в кампусе по адресу г. Москва, проспект Вернадского, д. 78, занятия 9, 10 и 12 февраля 2024 года будут проводиться исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Планируется, что с 13 февраля кампус вернется к штатному режиму работы в очном формате.