В Башкирии приостановили движение транспорта на нескольких трассах из-за непогоды

Ограничения будут действовать до 7 февраля

ТАСС, 6 февраля. Движение транспорта ограничено на нескольких трассах Башкирии из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"С 21:00 (19:00 мск) 6 февраля введено прекращение движения для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Магнитогорск - Ира с 101-го по 241-й км (Баймакский и Зилаирский районы). Для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на дорогах: Серменево - Амангильдино - Баймак с 101-го по 183-й км (Баймакский район) и Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск с 249-го по 275-й км (Абзелиловский район)", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, ограничения движения будут действовать до 10:00 (08:00 мск) 7 февраля. В управлении МЧС пояснили, что меры введены из-за неблагоприятных погодных условий: снега, низовой метели и плохой видимости.