В ЛНР прошла церемония возложения цветов накануне годовщины вывода войск из Афганистана

Памятные и торжественные мероприятия пройдут по всей России 15 февраля

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ветераны Афганской войны возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Луганской Народной Республике (ЛНР) в преддверии 35-й годовщины завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с большими событиями, 35-й годовщиной действий на территории Афганистана, наше мероприятия начинается с четырех новых субъектов РФ. Луганск - самый первый. Конечно, до основной даты еще девять дней, но только так мы сможем все успеть. Почтить память наших товарищей. Спасибо вам за все. Мы помним ваш подвиг", - сказал, обращаясь к ветеранам, лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич.

Он добавил, что 15 февраля памятные и торжественные мероприятия пройдут по всей России.

15 февраля, начиная с 2011 года, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 гг. погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. До 2011 г. 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел.