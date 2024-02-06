В Чебоксарах создадут цветочную карту России в мае

Проект реализуют в честь 555-летия города

ЧЕБОКСАРЫ, 6 февраля. /ТАСС/. Цветник, повторяющий очертания карты России с географическими границами регионов, начнут создавать в Чебоксарах в мае, планируется использовать растения и привлечь участников со всей страны, сообщил ТАСС глава Чебоксар Денис Спирин, отметив, что такой проект в Чувашии реализуется впервые.

Проект реализуют в честь 555-летия города Чебоксар, которое будет отмечаться 18 августа.

"[Создадим] на заливе цветочную карту России, которая будет цвести все лето. Начнем высаживать цветы в мае", - отметил Спирин.

По его словам, информация о данном проекте и пригласительные письма отправлены во все регионы страны, в том числе в Донбасс и Новороссию. "Сейчас принимаем заявки для участия. Думаю, что в конце февраля - середине марта будем понимать общее количество участников, но вне зависимости от их числа проект будет осуществлен", - подчеркнул Спирин.

Журналистам глава города пояснил, что в Чебоксарах будут высаживать выращенные в питомниках цветы и растения из различных регионов. Спирин добавил, что цветочная площадка станет одной из основных фотозон в городе, приведя в качестве примера состоявшийся в прошлом году первый фестиваль цветов. "Фестиваль получил большое количество положительных откликов и, наверное, стал одной из главных фотозон прошлого лета", - отметил Спирин.

Первый фестиваль цветов прошел в Чебоксарах летом 2023 года у подножия монумента Матери-покровительнице. Площадку дополнительно украсили арт-объекты и цветочные фигуры. Все лето проходили интерактивы - в частности, мастер-классы по флористике, плетению венков, выступления творческих коллективов, выставки картин и рисунков, работала фотозона.