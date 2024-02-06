В Салехарде открылся первый международный конкурс молодых музыкантов "Симфония Ямала"

Всего на конкурс поступило 146 заявок из девяти стран

ТАСС, 6 февраля. Первый международный конкурс академического музыкального искусства "Симфония Ямала" открылся в Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Сегодня по-настоящему исторический день для культурной жизни Ямала. То, что мы еще вчера не могли представить, сегодня происходит на нашей главной сцене. Хочу поблагодарить всех участников, высокое жюри нашего конкурса за то, что приехали на Ямал. Только кажется, что здесь холодно, но, я уверен, вы будете согреты теплом нашего края и северян", - сообщил на открытии губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала подчеркнул, что проведение конкурса стало возможно благодаря "энергии и полному вовлечению" художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что всего на конкурс поступило 146 заявок из девяти стран. Больше всего - из России и Китая. В конкурсных прослушиваниях примут участие 15 исполнителей, прошедших первый заочный отборочный этап.

В состав жюри вошли исполнители классической музыки не только из России, но и из зарубежных стран, среди которых представители Бельгии, Германии, Японии, Финляндии и Швейцарии.

"Благодарю наше уважаемое жюри, которое слетелось к нам на Ямал со всего мира. Я не сомневаюсь, что вы проведете у нас незабываемые дни", - сказал Денис Мацуев на открытии.

Международный конкурс молодых музыкантов "Симфония Ямала" станет первым конкурсом академического музыкального искусства, который проходит в Арктике. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Конкурс призван популяризировать классическое искусство и помочь молодым одаренным музыкантам проявить себя, обменяться опытом.