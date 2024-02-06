В Крыму открыли две амбулатории для 4 тыс. жителей сельских территорий

Стоимость возведения каждого объекта составила более 30 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Модульные врачебные амбулатории открыли во вторник в двух селах Красногвардейского района Крыма, рассчитанные на 4 тыс. жителей сельских территорий. Реализация объектов обошлась в 60 млн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

"Сегодня в двух селах Красногвардейского района состоялось открытие врачебных амбулаторий - новые здания медучреждений введены в эксплуатацию в селах Полтавка и Колодезное. Стоимость возведения каждого объекта составила более 30 млн рублей. Реализация программ модернизации учреждений здравоохранения позволяет повысить доступность медицинской помощи в сельской местности. Так, в селе Полтавка проживает почти 3 тысячи человек, а в селе Колодезное - более 1 тысячи", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в новых зданиях работают дневной стационар, стоматологический, прививочный, процедурный и другие кабинеты. Помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью, а также оборудованы для маломобильных групп населения.

"В амбулаториях местные жители смогут получить первичную медико-санитарную помощь - пройти консультацию и осмотр специалистов, иммунизацию, первый этап диспансеризации. По графику в села будут также будут приезжать врачи узких специальностей и передвижные медицинские комплексы с возможностью проведения маммографии и флюорографии", - уточнили в республиканском Минздраве.

Строительство модульных врачебных амбулаторий реализовано по программе "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".