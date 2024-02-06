Сергея Лойко объявили в розыск по уголовной статье

Журналист ранее вступил в ряды территориальной обороны ВСУ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МВД РФ объявило в розыск журналиста Сергея Лойко (признан в РФ иноагентом), вступившего в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Это следует из базы данных ведомства.

"Лойко Сергей Леонидович. 26 февраля 1953 года рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Минюст России в сентябре 2022 года включил Лойко в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Согласно данным из открытых источников, в марте 2022 г. он приехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны ВСУ.

Лойко был корреспондентом издания Los Angeles Times в Москве, также сотрудничал с "Новой газетой".