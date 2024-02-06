Такер Карлсон намерен добиваться интервью с Зеленским

По словам журналиста, все предыдущие интервью президента Украины в американских СМИ являются пропагандой

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как все предыдущие интервью украинского лидера в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой.

"Американские издания многократно общались с людьми с Украины и сделали множество интервью с украинским президентом Зеленским. Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится. Те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности США в войну в Восточной Европе", - сказал он в видеообращении в X (ранее Twitter).