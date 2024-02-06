Такер Карлсон заявил, что Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X

Американский журналист считает, что "западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах"

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Илон Маск не будет блокировать интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, которое будет размещено в том числе в принадлежащей Маску соцсети X (ранее Twitter). Об этом заявил сам Карлсон, анонсируя предстоящее интервью с российским лидером.

"Илон Маск пообещал не блокировать это интервью, когда оно будет размещено на его платформе X. И мы благодарны ему за это. Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах. Они боятся информации, которую не могут контролировать", - сказал журналист.

Видеообращение Карлсона было размещено на его странице в X.