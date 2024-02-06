Карлсон заявил, что полную версию интервью с Путиным без монтажа опубликуют на его сайте

Журналист добавил, что за просмотр не надо будет платить

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон пообещал, что все смогут посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным бесплатно на его сайте в полной версии без монтажа.

"Любой сможет посмотреть полную версию, опубликованную без монтажа на нашем сайте TuckerCarlson.com", - сказал он, добавив, что за просмотр не надо будет платить. Видеообращение журанлиста было размещено в X (ранее Twitter).

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США. Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки "Российской энергетической недели" пообщалась ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл.