В Запорожской области не надеются на прекращение обстрелов ВСУ после визита Гросси на ЗАЭС

По словам губернатора области Евгения Балицкого, "станцию как обстреливали с сопредельных территорий, так и будут обстреливать"

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС ничего не изменит, украинские обстрелы продолжатся, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается в очередной раз посетить Запорожскую АЭС, поскольку считает необходимым лично проверить, что там происходит. Мы же никаких надежд на его визит, как и на визиты других европейцев, не возлагаем, и ничего ровным счетом не изменится. Станцию как обстреливали с сопредельных территорий, так и будут обстреливать", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что все европейские структуры "находятся под полным контролем американо-английских спонсоров". "Не вижу в их визитах никаких перспектив и пользы", - признался он.

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет во вторник переговоры на высоком уровне в Киеве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 февраля провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Глава агентства отметил, что встреча предшествует поездке на Запорожскую АЭС.