Сербская актерская ассоциация выступила против обвинений Украины в адрес Биковича

В заявлении организации артисты указали на недопустимость использования искусства в качестве политического инструмента

БЕЛГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Ассоциация драматических артистов Сербии выразила поддержку сербскому и российскому актеру Милошу Биковичу, с которым из-за недовольства украинского МИД телекомпания HBO расторгла контракт на съемки в третьем сезоне сериала "Белый лотос" (The White Lotus). В заявлении организации, которое Бикович опубликовал в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), артисты указали на недопустимость использования искусства в качестве политического инструмента.

"Он никогда не поддерживал геноцид и был нарушителем международного права. Мы лишь надеемся на то, что из-за такой медийной легкости в массовых обвинениях мы не станем свидетелями возрождения того не столь давнего времени, когда достаточно было указать на кого-то пальцем, и этот человек тут же оказывался перед расстрельной командой, - говорится в заявлении. - Мы хотим верить, что мы будем бороться все вместе, чтобы сделать нашу творческую и художественную целостность и мир недоступными для тех, кто будет использовать ее в качестве инструмента в своих повседневных политических программах".

"Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу недавнего решения HBO отстранить нашего всемирно известного артиста и коллегу Милоша Биковича от предоставленной ему ранее роли в сериале "Белый лотос", - отметили в ассоциации. - Грустно, что мы живем во время, когда так легко обвинить кого-то в "поддержке геноцида" и "нарушении международного права", совершенно не принимая во внимание голос обвиняемого в этом".

Бикович назвал "торжеством абсурда" и "поражением искусства" ведущуюся против него информационную кампанию, в рамках которой HBO расторгла с ним контракт на съемки в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

2 февраля портал Deadline со ссылкой на источники сообщил, что HBO расторгла контракт с Биковичем, который должен был сыграть в продолжении сериала "Белый лотос". Какая именно роль отводилась Биковичу, неизвестно. Как пишет Deadline, речь шла об эпизодическом персонаже. Поскольку съемки вот-вот начнутся, в сценарий придется вносить изменения, отмечает издание.

Ранее МИД Украины выразил недовольство HBO, которая привлекла Биковича к съемкам в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Сербское внешнеполитическое ведомство в ответ на заявление украинских коллег подчеркнуло, что Бикович - "один из самых уважаемых сербских актеров", а обвинения украинского МИД в том, что он является человеком, "который поддерживает геноцид и нарушает международное право", являются необоснованными.

Съемки в сериале

Бикович - сербский актер, с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. В России снимался в сериалах "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Магомаев", в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград", а также в картинах "Холоп" и "Холоп-2".

12 января агент артиста подтвердил, что Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала "Белый лотос". Какую конкретно роль Бикович должен был исполнить в проекте, не уточнялось.

"Белый лотос" - американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказана история другой группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на Сицилии в Италии. По данным издания Variety, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.