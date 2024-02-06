Захарова указала на бездействие экологов на Западе в ЧП с застрявшими в Японии косатками

По словам официального представителя МИД РФ, "специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, почему Всемирный фонд дикой природы, Greenpeace и прочие международные организации не бьют тревогу, чтобы спасти застрявших среди льдов на севере Японии косаток.

Захарова привела сообщения СМИ о том, что у побережья острова Хоккайдо в ледяной ловушке оказались около 10 косаток. "По информации японских СМИ, местные власти говорят о том, что якобы вызволить их возможности нет, - написала она в Telegram-канале. - При этом специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере". "Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, "Гринписа" и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?" - поинтересовалась дипломат.

Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии. Кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. Во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.