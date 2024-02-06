Такер Карлсон считает, что правительство США пыталось сорвать его интервью с Путиным

По словам журналиста, интервью планировалось еще три года назад

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон полагает, что правительство США пыталось сорвать его интервью с президентом России Владимиром Путиным.

"Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашими текстовыми сообщениями, а затем организовала утечку их содержания своим слугам в средствах массовой информации [США]. Она сделала это, чтобы не допустить интервью с Путиным, которое мы планировали. Мы достаточно глубоко убеждены в том, что она вновь поступила таким образом. Однако на этот раз мы все равно прибыли в Москву", - заявил Карлсон. Он опубликовал видеообращение на своей странице в X (ранее Twitter), анонсировав интервью с российским лидером.

Ранее Карлсон работал в телекомпании Fox News. Эпизод примерно трехлетней давности, о котором упомянул журналист, имел место в период его работы в Fox News, когда у власти в США уже находился нынешний президент Джо Байден.