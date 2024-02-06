МАГАТЭ заявило о соблюдении запрета на размещение военной техники на ЗАЭС

Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что Россия следует рекомендациям МАГАТЭ, хотя не во всех аспектах имеется "стопроцентное взаимопонимание"

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет тяжелой военной техники и артиллерии.

"На территории станции нельзя размещать тяжелую военную технику, ракетные установки, тяжелую артиллерию и тому подобные вещи. На данный момент мы видим, что этот принцип соблюдается", - сказал Гросси журналистам в Киеве.

Глава агентства отдельно отметил, что Россия следует рекомендациям МАГАТЭ, хотя не во всех аспектах есть "стопроцентное взаимопонимание".

Запись брифинга Гросси была распространена агентством.

Генеральный директор МАГАТЭ, выступая 30 мая прошлого года на заседании Совбеза ООН, изложил пять принципов защиты ЗАЭС. Они включают запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. По словам Гросси, ЗАЭС не должна использоваться для дислоцирования тяжелых вооружений и военных. Все объекты, необходимые для обеспечения работы станции, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.