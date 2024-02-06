Карлсон заявил, что подготовка интервью с Путиным велась на протяжении месяцев

Журналист добавил, что украинский конфликт уже повлиял на мировые военные и торговые союзы

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что подготовка к интервью с президентом России Владимиром Путиным велась на протяжении нескольких месяцев. Видеозапись о предстоящей беседе он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Естественно, проведение подобного интервью сопряжено с рисками. Поэтому мы тщательно обдумывали это на протяжении многих месяцев", - сказал он.

"Почему мы делаем это. Во-первых, потому что это наша работа. Мы работаем в журналистике, наша задача - информировать людей. Два года идет война, которая трансформировала весь мир, но большинство американцев не осведомлены об этом. Они не имеют реального представления о том, что происходит в этом регионе, в России или на Украине", - отметил журналист.

Он добавил, что украинский конфликт уже повлиял на мировые военные и торговые союзы, что введенные санкции подорвали глобальную экономику, а доллар лишился доминирующего положения. "Это не маленькие изменения. Это меняющие историю события. Они определят, какой будет жизнь наших внуков. <...> Граждане англоговорящих стран, кажется, пребывают в неведении. Они думают, что в действительности ничего не поменялось. Они думают так, потому что никто не сказал им правды. Их СМИ коррумпированы. Они лгут читателям и зрителям", - отметил журналист.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки "Российской энергетической недели" пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.