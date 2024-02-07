Анонсирующая интервью с Путиным публикация Карлсона набрала более 15 млн просмотров

Их число продолжает увеличиваться

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в X (ранее Twitter), анонсирующая интервью с президентом России Владимиром Путиным, набрала более 15 млн просмотров.

Журналист Карлсон во вторник опубликовал пост в Х, в котором анонсировал, что скоро возьмет интервью у Путина. Публикация примерно за 2,5 часа набрала более 15,2 млн просмотров.

При этом число просмотров увеличивается с каждой минутой.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США. Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки "Российской энергетической недели" пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.