Такер Карлсон восхитился архитектурой Москвы

Журналист также сообщил о своем желании посетить Санкт-Петербург и Сибирь, пишут "Известия"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон заявил, что восхищен архитектурой Москвы, и выразил желание побывать в Сибири и Санкт-Петербурге.

"Мне очень понравилось. Я никогда раньше не был в Москве. Это очень красивый город, - сказал он в комментарии изданию "Известия". - Меня сложно назвать экспертом, культура - сложная вещь. И я даже не знаю языка. Мне удалось не так много посмотреть, но я поражен количеством архитектуры ХIХ века".

Карлсон также отметил, что "хотел еще посетить Сибирь и Санкт-Петербург".

Ранее журналист заявил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на его сайте.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки Российской энергетической недели пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.