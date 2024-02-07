В Москве 7 февраля ожидаются сильный снегопад и метель

Температура в ночь опустится до минус 8-10 градусов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад с метелью прогнозируются в среду в Москве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду в Москве прогнозируется умеренный снег, местам сильный, за счет чего высота сугробов заметно увеличится. Снегопад будет длиться примерно 6-8 часов, и за это время выпадет 7-10 мм осадков, что соответствует 25% от месячной нормы", - сказал он, отметив, что сильные осадки обусловлены циклоном, который сформировался над Северным морем, а Москва будет находиться на его восточной периферии.

По словам Вильфанда, в среду также ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с, из-за чего прогнозируется сильная метель. Температура в ночь на среду опустится до минус 8-10 градусов, по области - до 12 градусов ниже нуля, давление вновь будет низким, около 725 мм ртутного столба, отметил он.

Метеоролог добавил, что небольшой снег прогнозируется и в четверг. "В ночь на четверг температура начнет понижаться еще больше, температурный фон - минус 12-14 градусов, а по области - до минус 20 градусов. Днем тоже будет холодно, минус 10-12 градусов, по области - до минус 14 градусов", - сказал он.