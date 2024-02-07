В Сириусе на Всемирном фестивале молодежи делегатами Франции станут 40 человек

Конкурс был почти семь человек на место, сообщила председатель Подготовительного комитета фестиваля от Франции Татьяна Бокова

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация Франции на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), который пройдет на федеральной территории Сириус в начале марта, будет состоять из 40 человек. Об этом сообщила ТАСС председатель Подготовительного комитета фестиваля от Франции Татьяна Бокова на встрече делегации Франции, которая прошла в Русском доме в Париже.

"Мы получили более 250 заявок - это был неожиданный результат, и мы очень рады, что у французской молодежи Россия и ее культура вызывают такой сильный интерес, - сказала Бокова. - Конкурс был почти семь человек на место, и в итоге мы отобрали 40 участников".

По ее словам, отбор проходил по нескольким критериям - учитывались, в частности, общественная деятельность, профиль образования и владение языками.

Обширная программа

"Я хочу поприветствовать представителей французской делегации и передать свои наилучшие пожелания от посольства России. Этот фестиваль подчеркивает наше желание объединить молодежь со всего мира", - сказал атташе по культуре посольства РФ во Франции Антон Токовинин.

В свою очередь координатор ВФМ-2024 по Европе Инна Рудая отметила, что программа фестиваля предусматривает культурную, спортивную и образовательную составляющие. Для участников будут организованы круглые столы, панельные дискуссии, выставки, спектакли и курсы русского языка. Кроме того, в рамках спортивного блока пройдут состязания и групповые тренировки, добавила она.

Встреча с Россией

"Меня очень заинтересовала спортивная программа. Я увлекаюсь ММА, а также другими видами спорта", - рассказала в беседе с ТАСС представительница делегации Франции Ясмин Дриде. Она обратила внимание на множество интересных событий, предусмотренных организаторами. "Я еще не выбрала, какие именно события я хочу посетить на фестивале, программа очень насыщенная", - добавила Дриде.

"Это не первый мой визит в Россию, я был в Москве в 2019 году. Меня интересовало советское наследие, - сказал будущий участник фестиваля Адриан. - Во время этой поездки я посетил музей Великой Отечественной войны, и это вызвало у меня очень сильные эмоции". По словам собеседника агентства, он был рад воспользоваться возможностью вернуться в Россию, "чтобы продолжить знакомство с российской культурой". "Меня очень интересует спортивная программа, я играю в хоккей и знаю, что этот вид спорта очень популярен в России", - добавил он.

"Я никогда не была в России, однако очень интересуюсь этой страной. Я также хотела бы изучить русский язык"- сказала в беседе с ТАСС член делегации Франции Исра Сках. Она также отметила, что хотела бы на фестивале сосредоточиться на образовательной программе и культурных событиях.

Побратимы Коми

"Вы выбраны среди лучших, примите мои поздравления. Желаю вам приятного открытия России, а также приятного знакомства с молодежью всего мира", - сказала в ходе встречи главный специалист-эксперт Русского дома в Париже Ася Овчинникова.

Она отметила, что французские участники станут культурными побратимами с молодежной делегацией из республики Коми. "В рамках фестиваля две делегации будут тесно взаимодействовать на площадках форума", - добавила она.

"Мы будем очень рады встретиться с французской делегацией на Всемирном фестивале молодежи и обменяться мнениями по самым разным вопросам", - отметил председатель комитета по молодежной политике республики Коми Никита Марковченков во время телемоста с участниками встречи в Русском доме в Париже.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.