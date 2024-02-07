В России дистанционное наблюдение за пациентами с диабетом охватит более 25 тыс. человек

Масштабирование пилотного проекта планируют в 2025 году, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проект по дистанционному наблюдению за состоянием пациентов с сахарным диабетом и повышенным давлением охватит в 2025 году до 25,2 тыс. россиян. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"До конца марта 2024 года планируется провести оценку эффективности дистанционного наблюдения, после чего будет принято решение о масштабировании пилотного проекта с 2025 года. Также в этом году охват пациентов дистанционным наблюдением с использованием платформы будет увеличен до 25 тыс. 200 человек", - сказал он.

Он добавил, что за 2022-2023 годы на дистанционное наблюдение в рамках пилотного проекта с использованием платформы "Персональные медицинские помощники" уже взяли более 14,8 тыс. таких пациентов. Это почти вдвое больше запланированного ранее числа.

Пилотный проект реализуется в рамках инициативы правительства России "Персональные медицинские помощники" в 2023-2024 году. Для этого в России, по словам Пугачева, сформированы необходимая нормативная и методологическая база, выбраны медицинские изделия, выпускаемые российскими предприятиями, и IT-решения с высокой степенью готовности для апробации технологии дистанционного мониторинга пациентов. Дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией, а также пациентов с сахарным диабетом позволяет вовремя обнаруживать изменения в состоянии здоровья, что, в свою очередь, уменьшает вероятность возникновения осложнений.