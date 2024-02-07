6 февраля, 21:35

В России дистанционное наблюдение за пациентами с диабетом охватит более 25 тыс. человек

Масштабирование пилотного проекта планируют в 2025 году, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проект по дистанционному наблюдению за состоянием пациентов с сахарным диабетом и повышенным давлением охватит в 2025 году до 25,2 тыс. россиян. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

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"До конца марта 2024 года планируется провести оценку эффективности дистанционного наблюдения, после чего будет принято решение о масштабировании пилотного проекта с 2025 года. Также в этом году охват пациентов дистанционным наблюдением с использованием платформы будет увеличен до 25 тыс. 200 человек", - сказал он.

Он добавил, что за 2022-2023 годы на дистанционное наблюдение в рамках пилотного проекта с использованием платформы "Персональные медицинские помощники" уже взяли более 14,8 тыс. таких пациентов. Это почти вдвое больше запланированного ранее числа.

Пилотный проект реализуется в рамках инициативы правительства России "Персональные медицинские помощники" в 2023-2024 году. Для этого в России, по словам Пугачева, сформированы необходимая нормативная и методологическая база, выбраны медицинские изделия, выпускаемые российскими предприятиями, и IT-решения с высокой степенью готовности для апробации технологии дистанционного мониторинга пациентов. Дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией, а также пациентов с сахарным диабетом позволяет вовремя обнаруживать изменения в состоянии здоровья, что, в свою очередь, уменьшает вероятность возникновения осложнений. 

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