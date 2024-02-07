В Москве к выходным ожидается морозная погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ночь на субботу температурный фон прогнозируется на уровне минус 18-23 градусов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Аномальные морозы прогнозируются в Москве и области начиная с пятницы. Однако атмосферное давление начнет повышаться, осадки будут редкими и появится солнце, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы погода в Москве и области будет преимущественно без осадков с почти штилевым ветром, давление начнет повышаться, переменная облачность, солнце будет появляться чаще, однако ожидаются и мощные морозы", - сказал он, отметив, что это связано с перемещением циклона, образовавшегося над Северным морем, дальше на восток.

По словам метеоролога, в ночь на пятницу в столице ожидается сильное похолодание до минус 19-21, по области - до минус 24 градусов. "И максимальная дневная температура минус 11-13 градусов, по области - до минус 15 градусов. Очень холодная погода, примерно на 8-9 градусов ниже нормы", - добавил он.

"В субботу и в воскресенье аналогичная ситуация, будет красивая, но очень морозная погода", - рассказал Вильфанд. В ночь на субботу температурный фон прогнозируется на уровне минус 18-23 градусов, днем температура 19-14 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье температура будет чуть выше, от 15 до 20 градусов мороза, а днем около минус 10 градусов, добавил он.