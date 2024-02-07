Объединение пассажиров выступило против розничной продажи алкоголя при полетах по России

В письме ООП, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину, говорится, что соответствующее разрешение приведет "к росту количества противоправных и социально опасных действий"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило против розничной продажи алкоголя в залах ожидания вылетов внутренних авиарейсов. Об этом говорится в соответствующем письме объединения, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину (имеется в распоряжении ТАСС).

"Считаем недопустимым решение экономических вопросов аэропортов за счет повышения уровня распития алкогольных напитков населением. Просим снять с рассмотрения законопроект, - отмечается в письме председателя ООП Ильи Зотова. - Данная инициатива однозначно приведет к росту количества противоправных и социально опасных действий - как на борту самолета, так и на территории аэропортов".

Рост числа авиадебоширов по итогам принятия законопроекта снизит безопасность полетов, не будет способствовать комфортному полету пассажиров и негативно отразится на сотрудниках авиакомпании, которые будут работать с риском получения физических травм в полете, добавил Зотов. "Уважаемый Вячеслав Викторович, прошу вас рассмотреть вопрос снятия с рассмотрения Государственной думой законопроекта №477369-8, <...> который подготовлен в коммерческих интересах аэропортов, а не в интересах пассажиров", - говорится в письме.

Соответствующий законопроект был внесен кабмином в Госдуму в ноябре 2023 года. Как отмечали в Минфине, такая мера поддержит владельцев магазинов дьюти-фри, пострадавших в период пандемии и в результате санкций. Законопроектом предусматривается временное снятие запрета (до 30 июня 2026 года) на розничную продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа.

При этом в министерстве отмечали, что временное разрешение продажи алкоголя не создаст риски нарушения действующего запрета на распитие алкоголя в аэропортах.