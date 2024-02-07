В Благовещенске концерты Кристины Орбакайте перенесли на неопределенные даты

Всем купившим билеты вернут деньги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Благовещенске 15 и 16 марта, перенесены на неопределенные даты из-за проблем с логистикой. Об этом ТАСС сообщил организатор выступлений Сергей Зайцев.

"В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов. Совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура на другие даты, о которых будет сообщено позже. Всем купившим билеты денежные средства будут возвращены", - сказал он.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что общественники направили письмо губернатору Амурской области Василию Орлову с требованием отменить выступление Орбакайте. По их словам, певица имеет гражданство США, финансирующих и снабжающих боеприпасами Украину.

Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта в большом зале Общественно-культурного центра (ОКЦ). Согласно онлайн-сервису Quick Tickets, большая часть билетов на мероприятия продана.

Выступление певицы также должно было пройти 19 марта во Владивостоке. Однако на страницах губернатора Приморского края Олега Кожемяко и главы города Константина Шестакова в соцсетях появились комментарии пользователей, требующих отменить эти выступления. Тем не менее, по информации управления культуры администрации города, репертуар Орбакайте соответствует законодательству и местные власти не планируют ей препятствовать.

5 февраля выступления Кристины Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки.