В России предложили запретить рубку городских лесов еще до официальной фиксации их границ

По словам первого зампреда комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева, сейчас государство может защищать городские леса только после постановки их на государственный кадастровый учет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается запретить рубку городских лесов еще до официальной записи об их границах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Текст законопроекта, направленного для заключения в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"Изменение границ земель, где располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается, в том числе до внесения в ЕГРН сведений о границах этих земель", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов документа, до постановки земель, где располагаются городские леса, на кадастровый учет, возможны ситуации, когда ведется самовольная рубка деревьев, а в их границах выбрасывается мусор или происходит застройка. Как заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), на сегодняшний день площади городских лесов государство вправе защитить только после постановки их на государственный кадастровый учет.

"До этого момента леса в черте города подвергаются нерациональному и зачастую неправомерному использованию. Городские леса уничтожаются, что, на наш взгляд, недопустимо. Это легкие городов. Мы видим эту проблему, связанную с застройкой и вырубкой деревьев, и в Москве, и в других городах", - подчеркнул Сухарев, который является одним из авторов законопроекта.